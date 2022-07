Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llamó a legisladores, líderes y militantes a promover la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la herencia de la llamada Cuarta Transformación sea más democracia para el País.

Para conmemorar los cuatro años del triunfo de López Obrador, Delgado arrancó ayer la organización de asambleas informativas sobre la reforma electoral, la cual no será aprobada por los partidos de Oposición.

«A nuestra democracia hay que darle más democracia. Por eso, hemos invitado a todos, los militantes, los simpatizantes, a los diputados, a las diputadas, senadores, regidores, presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras, a que arranquemos ya, estas jornadas informativas», llamó Delgado desde un hotel de la Ciudad de México.

Pidió que la gente se entere de la propuesta del Presidente para profundizar la vida democrática del País.

De esta forma, Morena busca repetir la estrategia de llevar a cabo asambleas informativas en los distritos electorales, tal como lo hizo con la reforma eléctrica, la cual finalmente fue desechada en abril pasado en la Cámara de Diputados.

«(Apoyemos la reforma electoral ) para que no cueste tanto la democracia, para que no veamos ese despilfarro de recursos públicos, para que tengamos autoridades verdaderamente independientes y comprometidas con el pueblo, y para que, en resumen, se le dé cada vez más poder al pueblo, que la herencia de la Cuarta Transformación sea que el pueblo de México mande en todo momento», dijo Delgado.

El dirigente de Morena no profundizó en la propuesta presidencial, que plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral y crear un nuevo instituto, cambiar el método de elección de consejeros y magistrados electorales, desaparecer a los órganos locales, eliminar el financiamiento ordinario a los partidos, así como disminuir el número de diputados y senadores.

Delgado aseguró que ya con Morena se han fortalecido los mecanismos de democracia participativa, como fueron las consultas sobre el enjuiciamiento de los ex presidentes y la revocación de mandato.

