Yarek Gayosso Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los corredores que encabezan la categoría élite del Maratón de la CDMX de 2022 fueron presentados ayer en la Expo Maratón.

Entre ellos están los etíopes Dadi Yami, Endeshaw Negesse, Amane Beriso y Tigist Teshome, los kenianos Kenneth Kiplagat, Elisha Kiprop, Rhonzas Lokitam, Cynthia Chepchirchir y Esther Wanjiru.

También se encuentran el uruguayo Ernesto Zamora, la peruana Jovana de la Cruz y las mexicanas Argentina Valdepeñas e Ivone Domínguez.

El Maratón CDMX retoma la participación de corredores extranjeros de alto nivel al ser un requisito para que refrende la Etiqueta Elite, luego de que en 2021 World Athletics no exigiera la revalidación de sus certificaciones por la pandemia.

«Son una gran motivación para esta carrera y podernos acompañar en esta Ciudad que lo tiene todo, es una Ciudad de más de 700 años con una gran historia», expresó Javier Hidalgo, director del Indeporte de la CDMX.

Además, fueron presentados seis corredores rarámuris entre quienes destaca Lorena Ramírez, quien funge como embajadora.

«Vengo con mucha más confianza. Ahora que vine al Medio Maratón sentí que eso me ayudó mucho, cuando gritan tu nombre. Espero que me vean y me ubiquen como mexicana», dijo Valdepeñas, maratonista mexicana que culminó en 2021 en quinto lugar.