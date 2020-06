Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que, tras 15 días de aislamiento por Covid-19, dio negativo a una nueva prueba, por lo que este día regresará a sus labores habituales.

“Después de 15 días de aislamiento, quiero informarles hoy que he resultado negativo a una prueba de Covid-19. Por eso mañana lunes (hoy) regreso a mis labores de manera presencial, de manera habitual”, informó.

Mediante un video, publicado en sus redes sociales, el funcionario comentó que sus síntomas y los de su familia no fueron graves.

“Afortunadamente los síntomas que presentamos mi esposa Marifer y yo fueron leves, mis hijos estuvieron siempre asintomáticos”, destacó.

El funcionario de Salud agregó que para él la mejor receta para evitar contagiarse de coronavirus es seguir las recomendaciones de las y los médicos, por lo que agradeció al personal del IMSS por siempre estar al pendiente de la evolución de su enfermedad, tras resultar positivo el pasado 7 de junio.

Asimismo, indicó que durante su confinamiento estuvo al tanto de los 7 mil pacientes hospitalizados en el Seguro Social por el nuevo coronavirus, así como de los 3 mil 879 Equipos Covid conformados para atenderlos.

“Gracias a ustedes hemos logrado atender 36 mil 100 casos de Covid en todo el país y somos la institución pionera a nivel nacional en el uso de plasma convaleciente para la recuperación de pacientes. Que no haya duda: en cuanto esté yo en condiciones quiero también ir a donar”, indicó.