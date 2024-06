CDMX. -Después de protagonizar Bad Boys Hasta La Muerte, la cuarta entrega de la franquicia, Will Smith sigue pisando fuerte en la música.

Tras su colaboración con Marc Anthony y Bad Bunny en el tema «Está Rico», el actor presentará un nuevo tema en vivo durante la próxima ceremonia de los premios Black Entertainment Television (BET), que reconoce a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que destacan el el showbiz, la música y el deporte.

«Desde sus inicios como rapero en El Príncipe del Rap en Bel Air (The Fresh Prince of Bel-Air) hasta ser el rey de la taquilla como uno de los Bad Boys, Will Smith es verdaderamente un ícono global, y nos sentimos honrados de darle la bienvenida nuevamente para adornar el escenario de los BET Awards. Esperamos que Will se sume a otra noche decisiva para la cultura que no debe perderse», dijo Connie Orlando, vicepresidenta ejecutiva de especiales, programación musical y estrategia musical de BET.