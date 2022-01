Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al noviembre de 2021, la cartera de adeudos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó un billón 439 mil millones de pesos, 37 por ciento más que al cierre de 2020.

El aumento en los 11 meses suma 389 mil 204 millones de pesos, pues reactivó créditos de contribuyentes que no le han pagado.

En un informe de septiembre pasado, el propio SAT explicó que se reactivaron créditos cancelados de manera irregular en administraciones pasadas por posibles actos de corrupción.

Por ello, al cierre de noviembre el fisco registró en su cartera un millón 644 mil créditos, 279 mil más que al cierre de 2020, aunque no detalla cuántos corresponden a reactivaciones y cuántos se incorporaron por primera vez.

Diego Cuevas, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal y administrativo, mencionó que para reactivar créditos cancelados el SAT debió agotar ciertos procedimientos, de lo contrario será difícil cobrarlos.

«Si efectivamente revive créditos cancelados puede enfrentar muchos problemas legales para el cobro porque es poco probable que hayan cumplido con todos los requisitos», advirtió.

Además, los contribuyentes podrían interponer recursos de revocación ante la autoridad fiscal o iniciar juicios.

Juvenal Lobato, experto fiscal de la Coparmex, mencionó que será necesario que los contribuyentes en esta situación confirmen si se trata de créditos cancelados o si el fisco únicamente no estaba emprendiendo acciones para cobrar esos créditos fiscales.

