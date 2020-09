Después de los primeros dos meses en que ante la presencia del COVID-19 hubo una semiparalización en la construcción y venta de viviendas, se ha logrado la recuperación paulatina del sector. Lo anterior, porque la edificación de casas ha tenido continuidad y la colocación de las mismas se ha reactivado, no en el nivel deseado pero se avanza a buen ritmo.

Así lo externó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda en la entidad (Canadevi), Antonio Rodríguez Mirelles, quien refirió que hubo un ligero freno en las ventas y se bajó la velocidad en la construcción, toda vez que al no ser considerada como actividad esencial por el Gobierno Federal. Durante abril y mayo hubo incertidumbre, “hubo quienes nos mantuvimos a la expectativa, pero otros se arriesgaron a trabajar aunque con menos ritmo”, expresó el representante del sector.

Lo que queda claro es que el desarrollo de vivienda no se puede parar en ningún país, toda vez que las familias crecen y se trata de un patrimonio en el que primero piensa un trabajador, por eso cuando se ha tenido oportunidad de reactivar el sector se ha logrado avanzar, de ahí que ha sido autorizada la construcción de nuevos fraccionamientos, mientras que otros dan continuidad en la edificación de lo que dejaron suspendido y las ventas están tomando auge.

CRÉDITO Y VIVIENDA.

• FOVISSSTE. A nivel nacional ha ofertado 2,000 créditos.

• INFONAVIT. Mantiene programas de diversificación de créditos tanto individuales como matrimoniales.

• BANCOS. Han intensificado sus créditos hipotecarios al bajar las tasas de interés. Algunos regalan el avalúo y hasta el 50% de los gastos de escrituración e inclusive, algunos no cobran la apertura de crédito.