Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Brigadas de la Secretaría de Marina (Semar), autoridades locales y voluntarios retiraron cerca de 4.7 toneladas de basura acumulada en playas de cinco estados del País.

Plásticos, vidrios y otros desperdicios fueron recolectados en un periodo de diez días en zonas costeras de Baja California Sur, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Campeche, como parte de las jornadas de limpieza para recuperar espacios utilizados por turistas y habitantes.

De acuerdo con un informe de la Marina, los mayores volúmenes de basura fueron retirados de playas de Baja California Sur y Tamaulipas, donde se concentraron más de tres toneladas de los residuos recolectados.

En playa Selene, en Santa Rosalía, Baja California Sur, personal naval, autoridades portuarias y ciudadanos retiraron cerca de dos toneladas de desperdicios, que fueron clasificados para su disposición final.

En Tamaulipas, las brigadas recolectaron alrededor de 1.5 toneladas de basura en apenas dos kilómetros de playa La Pesca, en el Municipio de Soto La Marina.

En ese mismo estado, elementos navales participaron en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Altamira, donde retiraron aproximadamente 279 kilogramos de residuos en un tramo de 300 metros de playa Dunas.

En Veracruz, personal de Marina y voluntarios de la Universidad Veracruzana recolectaron cerca de media tonelada de basura en cinco kilómetros de Barra Norte, Tuxpan.

También fueron retirados 100 kilogramos de desperdicios de las playas Villa del Mar y Playón de Hornos, en el puerto de Veracruz.

En Salina Cruz, Oaxaca, elementos navales recogieron 112 kilogramos de residuos inorgánicos en playa La Ventosa y su zona rocosa.

Mientras que en Playa Bonita, en Lerma, Campeche, 39 participantes, entre personal naval e integrantes de un campamento tortuguero, retiraron aproximadamente 160 kilogramos de basura.

La dependencia informó que las jornadas se desarrollaron con la participación de autoridades, universidades, empresas y organizaciones civiles, como parte de la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025-2030.

Para noviembre, la Semar tiene previstas nuevas jornadas de limpieza en Antón Lizardo, Boca del Río y Alvarado, Veracruz, añadió en un comunicado.

Por separado, la Marina reportó que durante 2026 fueron recolectadas 72 mil 815 toneladas de sargazo en Quintana Roo, con corte al pasado 6 de noviembre, mediante operaciones realizadas tanto en el mar como en playas de siete municipios de la entidad.

La dependencia indicó que mantiene estas labores en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y el sector hotelero, y que sus brigadas permanecerán preparadas para atender la presencia de sargazo durante el periodo vacacional de diciembre.