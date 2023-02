Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En las primeras quincenas de este año se han detectado casos de retención indebida de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a trabajadores que perciben un salario mínimo, pese a que por ley no deberían pagarlo.

Según especialistas consultados, esta situación podría derivarse de un error en el ajuste de cobro, señalaron especialistas.

Laura Grajeda, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), recordó que en diciembre pasado se actualizaron las tarifas del ISR debido a que la inflación acumulada fue superior al 10 por ciento desde el último ajuste, en diciembre de 2020.

Sin embargo, con el incremento al salario mínimo de 20 por ciento, ahora llega a 6 mil 307 pesos y, según el tabulador actualizado, para dicho monto se aplica un cobro de ISR de 116 pesos mensuales que algunos patrones sí están reteniendo, detalló Grajeda.

«Pero el artículo 96 de la ley del ISR señala que no se va a efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo que corresponda al área geográfica del contribuyente, para ellos es aplicable una tasa cero», dijo.

Aunque no hay cifras de cuántos patrones pueden estar incurriendo en la retención del ISR a quienes ganan un salario mínimo, sí hay casos detectados.

El incremento del 20 por ciento al salario mínimo debe reflejarse tal cual sin ninguna retención, enfatizó Grajeda.

Al respecto, señaló que la semana pasada sostuvo una reunión con el SAT, que admitió tener conocimiento de casos de este tipo.

Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la práctica de Impuestos a nivel nacional de la firma Salles Sainz Grant Thornton, coincidió en que este error puede deberse a que en muchas empresas, el cálculo del cobro de impuestos se hace de forma automática.

«Muchas de las retenciones son prácticamente automáticas, los programas se actualizan solos cuando ingresas la nueva tabla. Pudiera ser que se hayan alimentado los programas sin efectuar la corrección de los casos que lo ameritan», señaló.

Asimismo, mencionó que con la actualización del tabulador de tarifas para el cobro de ISR, empleados que perciban más de un salario mínimo podrían pagar menos o más por este impuesto, lo cual dependerá de sus ingresos y el nivel en el que se ubiquen en el tabulador tras la actualización.

Grajeda recomendó a aquellos trabajadores a quienes les hayan descontado este impuesto, acudir a sus patrones para aclarar la situación.