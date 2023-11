Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- Habitantes de la zona suburbana de Acapulco que llevan más de 20 días sin energía eléctrica bloquearon ayer la carretera Acapulco-Chilpancingo y retuvieron por más de tres horas a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir que les restablezcan el servicio.

«Llevamos 20 días sin luz y la CFE nos sigue engañando», reprochó Lucero, quien participó en el bloqueo en la vía federal, a la altura de la comunidad de Paso Limonero.

Habitantes de Plan de Ayala, Linda Vista, Genaro Vázquez, Sol Azteca, Roberto Esperón y Roberta Cerón, ubicadas en la entrada de Acapulco, dijeron que desde el paso del huracán, el 25 de octubre, se quedaron sin luz, agua y con daños en sus viviendas.

«Aquí no ha llegado nada, sólo comida», dijo Lucero.

Dijeron que hace días, los trabajadores de la CFE visitaron sus colonias y les pidieron abrir pozos para colocar los postes de luz, pero ya no volvieron.

Desesperados, ayer retuvieron dos camionetas y un camión de la CFE con varios trabajadores. Un mando de la Guardia Nacional intervino y liberaron el camión, pero mantuvieron retenidos a tres trabajadores.

Los inconformes llevaron a los trabajadores a que supervisaran los pozos y después de más de tres horas, tras acordar que hoy inician las labores para restablecer el servicio, los liberaron.

Los habitantes de esta zona, una de las más marginadas del Puerto, señalaron que aún no les han entregado los enseres domésticos que prometió el Presidente.

Acusaron que no hay patrullajes de la GN ni el Ejército y se han registrado asaltos a viviendas.

«Eso es aprovechado por los delincuentes que se meten a nuestras casas para robarnos lo poco que nos dejó el huracán», dijo uno de los inconformes.

Aseguraron que ellos vigilan las calles en las noches y que ya detuvieron a dos asaltantes.