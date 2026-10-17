El secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo, aseguró que no existe ninguna instrucción para retirar placas o vehículos por adeudos o matrículas vencidas. Aclaró que los puntos de revisión instalados en Aguascalientes tienen fines de prevención del delito y no de recaudación de multas.

Al ser cuestionado sobre posibles retenes para detener automóviles con irregularidades en el plaqueo, sostuvo que las corporaciones policiales no han recibido órdenes para actuar de esa manera y pidió prudencia a los elementos durante sus intervenciones.

Explicó que estos dispositivos se sustentan en las tareas preventivas previstas en el artículo 21 constitucional. Sin embargo, reconoció que durante las revisiones pueden detectarse faltas administrativas, entre ellas, circular con placas vencidas o incumplir otras disposiciones de tránsito.

“Son puntos de prevención del delito, no son de estar recaudando nada”, enfatizó.

Martínez Romo admitió que algunos conductores enfrentan dificultades económicas para regularizar sus vehículos, aunque recordó que las obligaciones administrativas deben cumplirse.

Precisó que, cuando un automovilista sea intervenido por exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad o usar el teléfono celular mientras conduce, cualquier otra irregularidad detectada deberá atenderse conforme a la normativa vial.

Finalmente, reiteró que no hay una orden específica para decomisar placas o vehículos por falta de vigencia y distinguió las infracciones de tránsito de los objetivos de seguridad pública.