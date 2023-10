Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De gira por Guanajuato, estado gobernado por el PAN, Claudia Sheinbaum, se lanzó ayer en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

La aspirante presidencial criticó las medidas cautelares impuestas por la autoridad electoral, que le ordena realizar encuentros sólo con militantes de Morena y en espacios cerrados, y advirtió que no le van a impedir que siga realizando sus giras proselitistas.

«El INE nos dio una medida cautelar, le llaman, como si fuéramos delincuentes o no sé qué, porque medida cautelar es para eso. Y nos dijo: es que no puede tener ya Morena, PT y el Verde con Claudia reuniones abiertas. ¿Saben cuál es la razón? Que hay mucha gente en los eventos que estamos haciendo en todo el país», expresó ante sus simpatizantes.

Durante un mitin en el deportivo Los Eucaliptos, en Silao, Guanajuato, presumió que el movimiento que lidera está conformado por millones de personas.

«Escogimos este lugar que está cerrado, porque tiene una entrada y tiene una salida. Nuestro movimiento crece y crece. Que lo escuche bien el INE, todo Guanajuato y todo nuestro país, somos millones que quieren que siga la Cuarta Transformación de la vida pública de México», dijo.

Contra el PRIAN

A tono con el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum pidió a los guanajuatenses recordar que el ex Presidente Vicente Fox, originario de ese estado, «traicionó a su pueblo» y ahora anda junto al PRI».

«Aquí hay que recordar a un ex Presidente que vino de aquí, del estado de Guanajuato, que dijo que iba a haber un cambio verdadero y que traicionó a su pueblo, que dijo que el PRI eran víboras tepocatas y ahora andan bien juntitos entre los dos, son el PRIAN», señaló.

La aspirante morenista volvió a pedir poner el audio en el que Fox llama «huevones» a los beneficiarios de programas sociales.

«No crean que fumó mucho de eso que se quiere legalizar, no, no crean que ya está cucu, tampoco, es que eso piensan los conservadores, eso piensan los del PRIAN, ellos piensan que los programas sociales son para flojos, que los adultos mayores que reciben pensión universal son flojos»,

«Aquí les decimos, no, los adultos mayores merecen todo nuestro apoyo y nuestro respeto, porque han contribuido a la vida de sus familias, de sus pueblos, son héroes de la patria», dijo

Tras reiterar que la inseguridad en la entidad deriva de la falta de apoyos a los jóvenes, alabó las becas que otorga el Gobierno de la 4T.

«Los jóvenes se merecen abrazos por parte del Gobierno, lo que se merecen es educación, empleo digno, bien remunerado, y la Cuarta Transformación abraza a los jóvenes de México para que puedan tener alternativas», indicó.

Sheinbaum también aludió al ex Presidente Felipe Calderón quien, dijo, decía combatir el narcotráfico, pero puso al frente de la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, en referencia a Genaro García Luna.

«¿Se acuerdan de otro Presidente panista? Ese Presidente que decía que combatía el narcotráfico y que puso de Secretario de Seguridad a un narcotraficante que hoy está preso en los Estados Unidos», apuntó.

En Guanajuato y en todo el País, añadió, debe seguir la transformación, seguir avanzando en los derechos del pueblo de México.

Para rematar, la aspirante morenista dejó «tarea» a cada uno de los asistentes: convencer al menos a 10 personas de unirse a la 4T, pero después redujo la cuota de convencer cuando menos a una persona.

Con información de Martha Martínez