Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, por tercer día consecutivo, contra el candidato del PRI al Gobierno de Nuevo León, pero también contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusó de no sancionar el reparto de tarjetas rosas, con las que el tricolor prometen futuros depósitos de dinero.

En plena veda electoral, el mandatario incluso mostró en mano uno de los plásticos y la propaganda que distribuye el abanderado priista, que promete esos apoyos, en caso de ganar la elección.

“¿Cómo se van a entregar estas tarjetas? ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral? ¿Dónde está la Fiscalía Electoral? Porque ya hay una reforma constitucional que establece que es un delito el fraude electoral. Pero si no hay denuncia, la Constitución y las leyes se convierten en letra muerta. De esto no habla el REFORMA”, subrayó.

“En el caso del REFORMA, su otro periódico es EL NORTE, en Nuevo León, y tiene candidatos y siempre han tenido candidatos, con la hipocresía que los caracteriza. Ellos imponen gobernadores, entonces ya basta, que sean los ciudadanos. Hablando precisamente de ese ya basta, elegir a un candidato en específico no beneficia directa o indirectamente al resto de los contrincantes violando la ley electoral”, señaló.

De la Garza ofrece en su campaña la tarjeta “Mujer fuerte por ti”, en la que jefas de barrio piden a las amas de casa datos de la credencial para votar, que colocan en una ficha y entregan a la mujer un folio.

La condición es que, si el priista llega a la gubernatura, la votante recibirá un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales.