Los maestros y padres de familia de la Secundaria Técnica #42 «Dolores Castro Varela» volvieron a manifestarse frente al plantel, ubicado en el fraccionamiento Real del Sol, con el propósito de demandar la destitución de la directora Patricia Rivera Macías.

La acusan de realizar acciones de persecución, acoso laboral, apropiación de cuotas escolares y de permitir el acoso de los alumnos por parte de otros docentes. Es importante resaltar que ya se habían manifestado en marzo pasado, sin embargo, hasta el momento el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) no ha ofrecido una solución a este problema.

Los docentes manifestaron su frustración por los presuntos abusos de la directora y la falta de respuesta, a pesar de haber presentado quejas formales ante la Sección 1 del SNTE y el IEA desde marzo.

El pedido de los educadores de esta secundaria es que la directora sea removida de su cargo. «Queremos tener una escuela en la que podamos estar tranquilos y ofrecer lo mejor a nuestros niños», afirmaron.

Además, insistieron en que la directora acusada ha instalado cámaras ocultas en toda la escuela, ejerce acoso laboral y viola los derechos al retirar permisos económicos.

Señalaron que tanto los maestros como los alumnos de la Secundaria Técnica #42 han sufrido una verdadera pesadilla durante los últimos tres años.

Además, declararon que, desde el inicio del ciclo escolar actual, la directora no ha entregado ni un solo peso de los 70 mil recaudados en concepto de cuotas voluntarias en el turno matutino, ni los 80 mil correspondientes al turno vespertino. En total, no se han distribuido 150 mil pesos destinados a la compra de bancas y a diversos trabajos de mantenimiento necesarios en la institución.