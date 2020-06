Diego Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto “Mano de Piedra” Durán, uno de los mejores boxeadores latinos de todos los tiempos, se encuentra en observación en el Hospital Nacional de Panamá tras dar positivo de coronavirus.

“Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de Covid-19. Gracias a Dios por ahora no está con síntomas más allá que un resfriado. Estaremos pasando más información a lo largo de estos días”, escribió Robin Durán, hijo del ex campeón mundial que logró ganar cuatro títulos en distintos pesos.

La familia reveló que los síntomas que tiene solamente son resfriado, pero que estará bajo vigilancia debido a que uno de los pulmones del panameño no funciona al 100 por ciento debido a un accidente que sufrió en Argentina hace unos años.

Durán, quien cumplió 69 años el pasado 16 de junio y se retiró en 2001 con una marca de 103-16, 70 KO’s, hace unos días recordó en una charla con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), su amor por México, pues incluso, su padre era de sangre tricolor.