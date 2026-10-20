Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Funcionarios y personal de seguridad del INE aseguran que Jonathan Navarrete Torres, supuesto chofer de la presidenta, Guadalupe Taddei, no acude al órgano electoral.

Incluso, el nuevo secretario ejecutivo del Instituto, Roberto Félix, dijo desconocer si el presunto chofer trabajaba ahí, por lo que pediría a la Dirección de Administración un informe.

Jonathan Navarrete, conforme documentos oficiales del Instituto, está adscrito a la oficina de la Presidenta como su chofer.

Según su declaración patrimonial de junio pasado, en el rubro de «Función Principal», se anota: «transporte de manera segura y eficiente» de la Presidenta.

El conductor además es desde junio de 2023, según el Registro Público de Comercio, apoderado de la empresa Corporativo Zeg, proveedora de material electoral y que ha sido investigada por corrupción.

En su declaración patrimonial no asienta esa relación empresarial.

REFORMA solicitó al encargado de Comunicación del INE, Sergio Uzeta, una versión oficial sobre el conflicto de interés del chofer asignado a la oficina de la Presidenta del INE pero hasta la medianoche no había respondido.

«Al parecer no viene para acá», comentó un empleado. «No conocemos a nadie con ese nombre», expresó otro.

Corporativo Zeg está ligada a Cajas Graf y Tol Producciones, cuyos representantes han sido los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, José Andrés Hernández Rocha y Jesús Octavio García González, antes de ser Director de Administración del INE, cargo que dejó en abril pasado.

No obstante ser «Chofer de Presidencia del Consejo», Navarrete tiene el nivel LC4 del tabulador que corresponde a un «jefe de departamento».

Un chofer en el INE percibe un sueldo de alrededor de 30 mil pesos. El sueldo que percibe Navarrete es de 45 mil 765 pesos mensuales.

Ayer lunes, el edificio A del Instituto, asignado a consejerías, prácticamente lució vació.

En el estacionamiento del organismo estaba la camioneta que ahora usa la presidenta Taddei, una Volkswagen Tiguan color gris, pero nunca apareció el chofer.

De acuerdo con funcionarios, quien siempre acompaña a Taddei es un colaborador que se llama «Luis».

Entre los choferes o mensajeros de la Presidencia del INE no aparece ningún Luis.

De acuerdo con su última Declaración Patrimonial, Jonathan Navarrete informó que antes de llegar al INE, del 2014 al 2017 se desempeñó como chofer en empresas, una de ellas Mercedes Benz.

Reportó que no tenía bienes inmuebles, ni vehículos, ni cuentas de inversión, sólo una cuenta de ahorro.

Incluso, cuando se le preguntó: «Participación en empresas, sociedades o asociaciones en los últimos dos años», respondió «ninguno».

Lo mismo dijo ante el cuestionamiento si tenía alguna posición que implicara toma de decisiones.

Esto pese a que era «apoderado» para pleitos y cobranzas, de Corporativo Zeg y tenía facultades para tomar decisiones sobre dicha empresa ante terceros.