Araceli Patricia Aguilar Moreno Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La regulación del uso de celulares en las aulas fue acordada por unanimidad durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La medida aplicará para primaria y secundaria a partir de octubre con una restricción total durante la jornada escolar. En media superior y superior, las reglas serán construidas por acuerdo de su propia comunidad educativa.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que esto estará acompañado por la estrategia «El ABC de las Emociones», enfocada en el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

«A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia ‘El ABC de las Emociones’, impulsada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo», publicó.

De acuerdo con Delgado, para difundir la estrategia se realizarán asambleas escolares y actividades en las aulas, además de una campaña informativa.

También se distribuirán más de 16 millones de guías dirigidas a estudiantes, familias y docentes.

«Hagamos equipo por una educación con menos pantallas, más convivencia y un desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México», señaló.