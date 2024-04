Restringen vehículos oficiales por elecciones

Raquel Soto Orozco, secretaria de Administración de Aguascalientes, anunció la implementación de medidas restrictivas para el uso de 1,200 vehículos oficiales, que entrarán en vigor el próximo lunes, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral local. Estas restricciones limitan el horario de operación de los vehículos a entre las 8 a.m. y las 4 p.m., con excepciones para servicios esenciales en áreas como salud, seguridad pública y protección civil.

Cerca de 40 funcionarios han dejado sus puestos temporalmente para participar como candidatos suplentes en las elecciones, lo que ha requerido la designación de encargados temporales para las dependencias afectadas. La secretaria aseguró que, a pesar de estos cambios, la transición ha sido fluida y no se anticipan problemas por las ausencias.

Los vehículos afectados por estas medidas se distribuyen entre 56 dependencias estatales, y se ha confirmado que las operaciones críticas, como la búsqueda de personas desaparecidas, el transporte de estudiantes universitarios y los beneficiarios de programas sociales del DIF, no se verán comprometidas.

Soto Orozco advirtió que cualquier incumplimiento de estas normas podría resultar en sanciones severas, incluidas multas económicas o la suspensión de empleados. El objetivo es prevenir acciones que puedan afectar la equidad del proceso electoral. Todas las operaciones vehiculares fuera del horario establecido deberán contar con autorización previa.

El Gobierno Estatal ha subrayado su compromiso de adherirse a las directrices del Instituto Estatal Electoral para garantizar una competencia justa durante las elecciones y mantener la integridad del proceso electoral, especialmente en eventos de gran envergadura como la Feria de San Marcos.