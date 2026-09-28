Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el inminente impacto del huracán «Polo», que podría tocar tierra esta tarde como categoría 2 o 3, las autoridades de Protección Civil determinaron restringir a partir de las 14:00 horas la movilidad en comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto, Baja California Sur.

La medida se concentrará en localidades del norte de Comondú, el sur de Mulegé y Loreto, donde se prevén las mayores afectaciones por lluvias, vientos y oleaje. Protección Civil también anticipó un segundo impacto del ciclón el martes en la costa central de Sonora.

En un enlace desde Ciudad Constitución con la mañanera en Palacio Nacional, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el primer impacto se espera entre las 16:00 y las 18:00 horas en las inmediaciones de Comondú.

«Se espera un primer impacto durante esta tarde sin poder determinar la hora, pero es en la tarde entre las cuatro o seis de la tarde, como huracán categoría dos o muy probablemente como categoría tres, aún tampoco se ha podido determinar. Esto será en las inmediaciones del municipio de Comondú donde nos encontramos», explicó.

De acuerdo con el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, «Polo» se mantenía como huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora.

Velázquez pidió a la población permanecer en sus domicilios a partir de las 14:00 horas y trasladarse a los refugios temporales en caso de que sus viviendas representen algún riesgo.

«Es no estar en la calle, esa sería la primera y principal recomendación, que se queden en sus casas y, de haber algún riesgo en sus domicilios, que se trasladen a los refugios temporales», indicó.

La funcionaria informó que 78 personas ya habían sido evacuadas preventivamente y se encontraban en un refugio de Ciudad Constitución.

Señaló que se restringió el acceso a las playas y se suspendió toda la actividad marítima. Las autoridades también revisan vados, ríos y caminos susceptibles de afectación para impedir el acceso a zonas de riesgo.

«Muy probablemente algunas horas vamos a estar sin servicio eléctrico y sin servicio de internet», advirtió.

Velázquez aseguró que personal de la Comisión Federal de Electricidad fue ubicado en puntos estratégicos para iniciar el restablecimiento del suministro.

El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que los tres órdenes de Gobierno trabajan en la preparación de los refugios y destacó el despliegue de personal del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

«Estamos acá en Comondú, buscando la manera de atender a toda la población que así lo requiera y afinando los últimos detalles ya de los refugios», señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se informará diariamente sobre la evolución del huracán, sus afectaciones en Baja California Sur y su desplazamiento hacia Sonora.