La información que se trabaja en la Fiscalía General del Estado sobre casos de desapariciones es especializada, y no se puede compartir de manera total a los colectivos de búsqueda, señaló su titular Jesús Figueroa Ortega.

El Fiscal argumentó que la seriedad con la que se debe resguardar esta información es obligada por la ley, y no se puede entregar todo lo que solicitan los colectivos.

“Los colectivos quisieran tener toda la información que tiene la Fiscalía, pero por la naturaleza no vamos a darlo, cuando no podemos darlo. Hay varios colectivos, y nosotros estamos trabajando específicamente con un colectivo y estamos de la mano”, refirió.

Expuso que la Fiscalía del Estado mantiene labores constantes, porque los colectivos pueden tener información a la que se da seguimiento, aunque se trata de un tema complicado, porque hay casos que están identificados como hechos que se generan en conflictos familiares.

Detalló que se tiene la plena identificación de los casos que son denunciados, y se realizan hallazgos constantes, en los que finalmente se presentan situaciones en las que las personas se retiran de manera voluntaria.

Expuso que se están realizando cursos de antropología forense para facilitar hallazgos, además de la aplicación de tecnología especializada para rastrear personas, que finalmente logran localizarse.

Indicó que se cuenta con un protocolo establecido que está cubriéndose, e incluso se espera que Aguascalientes sea sede de la próxima reunión regional de búsqueda de personas desaparecidas.

Figueroa Ortega manifestó que constantemente se localizan personas, o en su caso se identifican cuerpos a los cuales se les practican pruebas genéticas, las cuales se realizan semana con semana.