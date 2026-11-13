Las restricciones operativas establecidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) podrían repercutir en los vuelos internacionales del Aeropuerto Internacional Jesús Terán Peredo de Aguascalientes, debido a las afectaciones registradas en las operaciones aéreas con origen y destino a territorio estadounidense.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), responsable de la administración de la terminal aérea de Aguascalientes, informó mediante un comunicado que las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses están generando alteraciones en los aeropuertos de su red que mantienen conexiones con ese país.

La empresa explicó que el restablecimiento de las operaciones dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, por lo que los itinerarios podrían registrar modificaciones mientras permanezcan vigentes las restricciones.

En el caso de Aguascalientes, la situación podría afectar a los pasajeros que tienen programados vuelos internacionales hacia ciudades estadounidenses, así como a quienes contemplan regresar a la entidad desde alguno de esos destinos.

Ante este panorama, el GAP recomendó a los viajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto, con el propósito de conocer posibles ajustes en los horarios, cambios de itinerario o cancelaciones.

La recomendación está dirigida principalmente a quienes cuentan con reservaciones para viajar hacia Estados Unidos o regresar desde ese país, ya que las condiciones operativas podrían modificarse conforme evolucionen las disposiciones de la FAA.

Hasta el momento, la información proporcionada por el grupo aeroportuario no precisa cuántos vuelos podrían resultar afectados en Aguascalientes ni establece una fecha para la normalización de las operaciones.

El GAP indicó que mantendrá informados a los usuarios sobre el restablecimiento de los servicios una vez que las autoridades aeronáuticas estadounidenses confirmen que existen condiciones para recuperar la operación habitual de los vuelos.

Mientras tanto, los pasajeros deberán mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para verificar sus horarios de salida y llegada, especialmente cuando sus itinerarios incluyan conexiones en aeropuertos estadounidenses.