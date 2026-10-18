La restauración de los desprendimientos de cantera registrados en el templo de La Purísima podría requerir una inversión superior a los 2 millones de pesos, estimó Christian Medina López Velarde, director del Centro INAH Aguascalientes, quien explicó que los trabajos dependerán de la disponibilidad de recursos de la parroquia y del apoyo que puedan aportar las autoridades municipales, estatales y federales.

Señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene coordinación con el Municipio capitalino y los sacerdotes responsables del inmueble para implementar medidas que eviten nuevos desprendimientos de cantera que pudieran poner en riesgo a los feligreses y visitantes, mientras se reúnen los recursos necesarios para ejecutar la intervención.

Precisó que el INAH no cuenta con atribuciones para financiar directamente este tipo de obras, debido a que su función es normativa y de supervisión. No obstante, puede asesorar en la elaboración del proyecto y vigilar que los trabajos se realicen conforme a los criterios técnicos aplicables a un inmueble histórico.

Indicó que, durante las conversaciones sostenidas, el Municipio manifestó la posibilidad de aportar la mano de obra y colaborar en la preparación del proyecto, mientras que el instituto participaría en la asesoría y supervisión técnica. La adquisición de materiales y otros gastos corresponderían principalmente a la parroquia.

Explicó que la intervención representa un procedimiento complejo, debido a que requiere instalar andamios y revisar las piezas de cantera una por una para determinar cuáles necesitan ser recolocadas o intervenidas. También será necesario reponer el material de las juntas, cuyo deterioro habría contribuido a la inestabilidad de algunos elementos.

Apuntó que la expectativa es que, en lo que resta del año, la parroquia determine cuánto dinero puede reunir y, a partir de esa cantidad, se analice la posibilidad de acceder a programas federales y municipales que permitan completar los recursos necesarios para la restauración.