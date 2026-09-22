Los restaurantes afiliados a la CANIRAC en Aguascalientes acatarán la disposición aprobada por el Congreso del Estado para que los motociclistas repartidores se retiren el casco al ingresar a los establecimientos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Javier Belaustegui, señaló que, al tratarse de una disposición legal deberá cumplirse.

Subrayó que los propietarios de los establecimientos tendrán la posibilidad de solicitar a los repartidores que se retiren el casco al momento de ingresar para recoger pedidos.

Indicó que, hasta ahora la agrupación no tiene registrados casos de asaltos en sus negocios cometidos por personas que hayan ingresado con el rostro cubierto con este tipo de protección.

“Si es ley, pues se tiene que hacer”, manifestó el dirigente restaurantero, quien indicó que en su caso cuenta con una unidad de servicio a domicilio y no ha tenido inconvenientes con los repartidores que acuden a los establecimientos.

“Hasta el momento, no ha escuchado de algún caso en el que un establecimiento de la agrupación haya sido asaltado por una persona que se haya hecho pasar por repartidor y haya ingresado utilizando casco para mantener cubierto el rostro” afirmó.

El representante de los restauranteros señaló que la aplicación de la medida quedará también sujeta a las condiciones de cada negocio, pues mientras algunos propietarios pueden considerar necesario pedir que el motociclista se descubra el rostro para facilitar su identificación, otros establecimientos no han enfrentado situaciones que les generen preocupación al respecto.