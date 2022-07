Jorge Ricardo y Claudia Guerrero Agencia Reforma

PUERTO VALLARTA, Jalisco.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que responderá a las presiones de Estados Unidos y Canadá en materia energética el próximo 16 de septiembre, durante el desfile militar por el aniversario de la Independencia.

El Mandatario adelantó que, para ello, convocará a la población para que participe en la ceremonia del Grito de Independencia y atestigüe la parada militar, que se realizarán en el Zócalo capitalino.

«Yo voy aprovechar para informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto», indicó.

«Ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo a la noche del grito en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo, y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto».

En conferencia desde esta ciudad, dio lectura a un apartado del TMEC, en el que se establece el dominio de la nación sobre los hidrocarburos.

Aseveró que, con ese argumento, ninguno de los socios comerciales de México puede cuestionar las decisiones de política energética.

Además, los retó a demostrar las acusaciones sobre cambio de reglas y supuestas violaciones al T-MEC, que sustentan el llamado a consultas.

«En el caso de México, dice: y sin perjuicio de sus derechos y medios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que, ¿qué reconocen? México hace reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna», señaló.

«¿Dónde está el cambio de reglas? México tiene el dominio directo de la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este».

-Pero ¿eso incluye a la electricidad?, se le preguntó.

«Un experto dice que esto tiene nada más que ver con el petróleo, que no tiene que ver con el comercio, pero ¿cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce, en su mayoría, con gas?», respondió.

«Además, en los procedimientos se establece que no existe violación cuando un Gobierno, legalmente, establece la forma en que deben explotarse sus recursos naturales».

Acompañado del gabinete de seguridad, López Obrador se dijo sorprendido de que existan «tantos traidores a la patria», que celebren los cuestionamientos de otras naciones a México.

«Lo que me llama mucho la atención es que haya tanto traidor a la patria en nuestro País que, en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras», reprochó.

«Cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal, es increíble. Están pidiendo que les vaya bien a los extranjeros y nos vaya mal a nosotros. Los académicos, entre más alto nivel, más traidores a la patria».

El tabasqueño confirmó que el ex negociador del T-MEC, Jesús Seade, ya trabaja en la respuesta que se dará a Estados Unidos y Canadá.