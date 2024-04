CDMX.- Un portavoz del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) reaccionó ante las acusaciones de agresión verbal por parte de Sylvester Stallone y Craig Zisk hacia los extras en el set de la serie «Tulsa King».

Declaró al portal The Hollywood Reporter que no se toleran comentarios despectivos hacia los actores de fondo ni hacia ningún artista, en referencia a las afirmaciones de que Stallone insultó a los extras llamándolos «feos».

Aunque SAG-AFTRA no ha recibido quejas directas sobre los incidentes, que se difundieron en redes sociales, el sindicato expresó su compromiso con el bienestar de sus miembros.

El portavoz añadió que, aunque en Atlanta los acuerdos de televisión y teatro de la unión no incluyen a los actores de fondo, SAG-AFTRA está dispuesto a ofrecer apoyo y orientación si se solicita.

Surgieron más acusaciones contra la producción de «Tulsa King», liderada por Stallone y Zisk, tras la publicación de capturas de pantalla que revelaban un ambiente hostil y comentarios inapropiados de Stallone. Mientras el director Zisk negó estas acusaciones, Stallone aún no ha respondido públicamente.