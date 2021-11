Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Profeco aseguró que Volaris y VivaAerobus no cumplen con la ley al no respetar el derecho irrenunciable a transportar equipaje de mano en todas sus tarifas, además de emplear publicidad engañosa.

En respuesta a los posicionamientos de ambas aerolíneas que la acusan de malinterpretar la ley, la Procuraduría aseguró que las compañías sólo reconocen el derecho a transportar el equipaje de mano en ciertas tarifas.

Indicó que VivaAerobus reconoce este derecho a partir de la que denomina «Viva Smart», sin embargo, oferta al mercado las tarifas denominadas «Zero, Light y Extra». En el caso de Volaris, oferta tres tipos de tarifas «Básica, Clásica y Plus» y a partir de la tercera (Plus) permite el derecho mínimo establecido en la ley.

«De ahí que ambas aerolíneas no respetan ese derecho, bajo el falso argumento de que dichas tarifas implican un importante descuento al pasajero por renunciar a su derecho de portar equipaje, o que se trata de ‘tarifas limpias o económicas’; para sostener esa falsa premisa interpretan erróneamente el contenido del cuarto párrafo de la fracción X del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil», afirmó Profeco en una nota informativa.