Responde Paul McCartney a fan ¡60 años después!

CDMX. – Paul McCartney respondió a una fan que hace 60 años le había profesado su amor eterno, y ahora podrá conocer al ex Beatle.

En el video de la mujer se ve que estaba siendo entrevistada por un periodista, después de que el cuarteto de Liverpool llegara a Nueva York para su primer viaje en Estados Unidos, en 1963. «Paul McCartney, si estás escuchando Adrianne de Brooklyn te ama con todo su corazón», dijo la fan al reportero.

Seis décadas después, McCartney, de 81 años, grabó un video donde invita a la fan a asistir a su exposición de The Beatles, que se encuentra en el Museo de Brooklyn. «Hey Adrienne, es Paul, escucha, vi tu video, estoy en Brooklyn ahora. Estoy en Nueva York, finalmente estoy aquí. Tenemos una exposición fotográfica. ¡Ven a verla!», expresó el intérprete de «Uncle Albert».

Al pie del video publicado en su cuenta de Instagram, Paul le dice a Adrienne que también la ama. La exposición se llama «Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm», la cual se inauguró este viernes y permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de este año.

«Eyes of the Storm» está compuesta por más de 250 fotografías tomadas por el mismo Paul McCartney, con una cámara Pentax durante el apogeo de la ‘Beatlemanía’ en los años 1963-1964, cuando la banda tocó el estrellato durante su primera gira en Estados Unidos.