Responde a las críticas Vanessa Claudio

CDMX.- Vanessa Claudio le mandó un mensaje a todos sus detractores y quienes dicen que ya la ven hasta en la sopa.

Y es que la conductora actualmente trabaja en Al Extremo, fue corresponsal de TV Azteca en Inglaterra por el Jubileo de la Reina Isabel II y ahora se anunció como co-conductora de La Academia 20 años, la cual se estrena hoy a las 20:00 horas.

«Vamos a comenzar, nadie sabe la historia de Londres como yo, yo tenía que ir, estuve en la transmisión de la Boda Real y es porque me gusta la historia. De Miss Universo también tengo mucho conocimiento.

«Cuando uno empieza a crecer siempre habrá gente que quiera opinar, yo hago mi trabajo y no es que no sepa del tema, eso ahorita no me interesa saber, ahorita me concentro en La Academia», dijo.

La puertorriqueña confesó que llegó por accidente a La Academia, pues ella estaba buscando oportunidad para otro reality show de la televisora del Ajusco.

«Llegó por accidente, yo había hablado sobre otro reality, a mí me interesaba estar con el público internacional y llega esta oportunidad. Me dicen que faltaba una co-conductora de La Academia y me dijeron que yo sería excelente para eso, terminé quedándome en el trabajo», agregó.

Sobre su compañero conductor, Yahir, Vanessa confesó que lo conoce desde hace mucho tiempo. (Elizabeth García/Agencia Reforma)

