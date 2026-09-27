Con la extracción de más de 12 mil toneladas de residuos del río San Pedro y la construcción de una trotapista de 16 kilómetros, el Gobierno del Estado suma avances en materia de saneamiento ambiental, reforestación y bienestar animal, a cuatro años del inicio de la gestión de la gobernadora Tere Jiménez.

En materia de conservación ambiental, las acciones en el río San Pedro se han desarrollado mediante jornadas de megalimpieza, con la participación de la ciudadanía, empresas e instituciones. La obra de infraestructura deportiva busca consolidar el sitio como un espacio de convivencia e integración ecológica.

A estas labores se suma el fortalecimiento de los ecosistemas locales mediante la reforestación con más de 270 mil árboles en diversos puntos del territorio estatal, además de la donación de más de 583 mil plantas endémicas destinadas a la conservación de la biodiversidad local.

En el ámbito internacional, la entidad ha establecido esquemas de cooperación en materia de sustentabilidad y mitigación del cambio climático con Alemania, la Embajada del Reino Unido y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este marco, la entidad albergó el Mexico Carbon Forum 2026, encuentro que congregó a 3 mil 500 participantes para analizar estrategias económicas y ambientales.

Respecto a la agenda de protección animal, la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y Animal (Proespa) registró un incremento del 280 por ciento en la prestación de servicios veterinarios gratuitos en los municipios de la entidad, incluidos vacunación, esterilización, atención estética y ultrasonidos.

Asimismo, la dependencia ha entregado 2 mil 635 kilogramos de alimento, además de casitas, correas y diversos insumos para la atención de mascotas.