Interesantes reacciones despertó el artículo publicado con motivo del Día del Ferrocarrilero. Desde la indignación y la sorpresa, hasta la recapitulación de experiencias y la incredulidad, varios lectores compartieron sus recuerdos y preocupaciones sobre los accidentes que ocurren en Aguascalientes por la falta de precaución y respeto al paso del ferrocarril. Sus comentarios me llevaron a una reflexión: ¿hemos olvidado que vivimos en una ciudad cuya historia, desarrollo e identidad están profundamente ligados al tren?

La llegada del ferrocarril en 1884 y la posterior instalación de los grandes talleres transformaron la economía, el paisaje urbano y la vida de generaciones de aguascalentenses. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad terminó por rodear las vías con colonias, avenidas y zonas comerciales. Hoy, el tren atraviesa una ciudad mucho más extensa y transitada que aquella que lo recibió hace más de un siglo.

Los accidentes ferroviarios se presentan prácticamente cada semana. Algunos ocasionan únicamente daños materiales; otros dejan personas lesionadas o, lamentablemente, víctimas mortales. Basta con realizar una búsqueda en internet con las palabras “accidentes de tren en Aguascalientes” para encontrar un largo listado de percances de distintas magnitudes. Y esto sin considerar las pérdidas económicas que estos incidentes representan tanto para la empresa ferroviaria como para las compañías que contratan sus servicios para transportar mercancías. Cada colisión puede ocasionar daños a locomotoras y vagones, interrupciones en las operaciones, retrasos en las entregas y afectaciones a las cadenas de suministro. La frecuencia de estos acontecimientos debería ser suficiente para dejar de considerarlos hechos aislados y reconocer que estamos frente a un problema recurrente de seguridad vial.

Llevar a preguntarnos: ¿qué se esta haciendo mal? Quizá hemos normalizado tanto la presencia del tren que olvidamos sus dimensiones y características. Una locomotora que arrastra decenas de vagones no puede detenerse de inmediato. Su peso y velocidad requieren una distancia considerable para frenar. Intentar ganarle unos segundos puede convertirse en una decisión irreversible.

Pero hay algo más que sorprende: pareciera que las autoridades tampoco se sorprenden. Los accidentes se repiten, se contabilizan los daños y, después, todo vuelve a la normalidad hasta el siguiente percance. No basta con exhortar a la población a tener precaución. Se necesitan señalamientos más visibles, plumas automáticas en los cruces de mayor riesgo, iluminación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad. También es necesario actualizar los reglamentos, establecer sanciones para quienes ignoren las señales y contar con personal que supervise, prevenga y haga cumplir las disposiciones.

Por supuesto, la responsabilidad también es ciudadana. Los automovilistas deben respetar los cruces y nunca intentar ganarle el paso al tren; los peatones deben evitar caminar sobre las vías o utilizarlas como atajos. La prevención requiere tanto infraestructura y vigilancia como conciencia colectiva.

Aguascalientes no puede entenderse sin el ferrocarril. Forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria. Por eso, en una ciudad que se enorgullece de su pasado ferrocarrilero, respetar el paso del tren no debería ser solamente una obligación vial: tendría que ser una expresión de nuestra identidad y, sobre todo, de respeto por la vida.