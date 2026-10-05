Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. -Ante la inconformidad de algunos fandoms por los resultados de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, los propios finalistas dejaron claro que no consideran injusto el triunfo de Mariana Ochoa, quien se coronó como la ganadora del reality después de haber sido la primera eliminada y regresar posteriormente a la competencia.

Ni Karina Torres, quien obtuvo el tercer lugar, ni Memo Schutz, segundo finalista, ni Yahir, avalaron los ataques o comentarios descalificatorios que algunos de sus seguidores han lanzado contra la cantante, por lo que pidieron tomar el resultado con tranquilidad y celebraron sus propias posiciones dentro de la competencia.

«Yo todavía no he visto mi celular y no estoy al tanto de lo que sucede, pero entiendo a mis hermanas porque comentan al calor del momento, de lo que sucedió en ese instante, pero yo estoy muy bien con mi tercer lugar y me da mucho gusto por Mariana», comentó Torres.

El comentarista deportivo aseguró sentirse agradecido por el apoyo que recibió durante el programa y reconoció que no esperaba llegar hasta el segundo lugar, por lo que consideró el resultado como un motivo de celebración.

La propia Mariana Ochoa habló sobre el resultado durante el encuentro con los medios de comunicación realizado en Televisa San Ángel, donde reconoció que nunca imaginó terminar en la posición que alcanzó después de haber sido eliminada al inicio de la temporada.

«Me sacaron y volví a entrar y las nominaciones llegaron y no sabía bien qué pensar. Aún no veo ni el celular ni lo que hay en redes, pero esto pasó por algo y me diría como siempre ‘créetela Mariana'», expresó Ochoa.