Tras la publicación en el Periódico Oficial del Estado en la que se establece como obligatorio el uso de cubrebocas a partir de hoy y por espacio de 3 meses, o de lo contrario aquellas personas que no lo hicieran pudieran hacerse merecedoras de alguna amonestación y hasta un arresto por 36 horas, el sector empresarial en Aguascalientes respaldó dicha medida, al considerar que era necesario que la autoridad actuara de manera más firme.

El presidente de la Mesa de Seguridad, Roberto Díaz Ruiz, detalló que al tratarse de un tema de salud y luego de la reanudación de actividades productivas que ha sido de manera escalonada, algunas personas pudieran relajarse en el cumplimiento de las medidas de sanidad correspondientes, entre ellas el desuso del cubrebocas principalmente en espacios libres, lo cual al final de cuentas se convierte en un sector de riesgo para el resto de la población.

Recordó que hace poco se registró un evento social con casi 800 invitados, algo que es reprobable tomando en cuenta el número de personas contagiadas y el número de víctimas mortales que ha dejado la pandemia. En ese sentido, dijo que más allá de las sanciones contempladas dentro del marco legal, la prevención es una tarea de todos, por lo que invitó a la población a crear conciencia pues solo así se podrá salir de la curva de contagios en la entidad.

“Nos parece una buena idea ser más estrictos con el cumplimiento de los protocolos, al final es para el bien de todos, si te cuidas tú, yo me protejo y así sucesivamente. Ojalá no fuera necesario el arresto de 36 horas y que todas las personas traigan cubrebocas y respeten el resto de las medidas”, concluyó.

