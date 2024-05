La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la validez de la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado, con la cual se conformó la integración del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, así como la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

El máximo Tribunal validó la derogación del requisito de “no haber sido secretario de Estado” para acceder al cargo de Fiscal General del Estado, al considerar que no vulnera el principio de autonomía en la procuración de justicia, siempre y cuando se garantice la autonomía e imparcialidad de quien ocupe el cargo.

En el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la acción de inconstitucionalidad 191/2023, interpuesta por la Consejería Jurídica del Ejecutivo de la Federación, se determinó la legalidad de la norma aprobada por el Congreso del Estado, por iniciativa del Ejecutivo Estatal.

En sesión ordinaria del pleno de la Corte, se validaron las porciones de los artículos 50 B y 54, referentes al escalonamiento en el nombramiento de personas titulares de las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, al considerar que dicho escalonamiento se refiere al diseño institucional del Tribunal y no a un requisito para la selección de aspirantes que implique una distinción de trato que no esté estrechamente vinculada con el perfil idóneo para desempeñar el cargo.

Se estableció que no procede la impugnación de la parte actora que señaló la omisión legislativa de no establecer la distribución del tiempo para el escalonamiento en el nombramiento de los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que el Congreso Local no tiene una competencia obligatoria para establecer estos criterios.

El pleno declaró la inexistencia de omisión legislativa en no establecer reglas procedimentales para los medios de control constitucional locales con la creación de la Sala Constitucional, lo cual se previó el 27 de diciembre de 2023, cuando se publicó la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Aguascalientes.