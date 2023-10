“RESISTENCIA” (“THE CREATOR”)

Parece chiste, pero lo que ahora denominamos “Inteligencia Artificial” no es más que un conjunto de algoritmos que no procesa más allá de lo que un programador humano le alimente a través de una extensa base de datos que crea una rudimentaria cognitividad informática aún incapaz de producir ideas o reflexiones propias, o sea que aún estamos muy lejos de Skynet y sus planes de dominación mundial. Pero al final las propiedades especulativas que inherentemente posee (después de todo, las computadoras o tecnología que logra racionalizar por cuenta propia ha acompañado a la ciencia ficción por décadas) proveen una inagotable fuente de inspiración para narrativa literaria o cinematográfica como ésta cinta de reciente ingreso a cartelera titulada “Resistencia” lo demuestra, manejando con la habitual torpeza argumental de su director Gareth Edwards (“Rogue One”, “Monstruos”) los consabidos tropos de éste subgénero en boga donde la IA es mero lubricante para una analogía sobre el racismo y la intolerancia que navega en una trama espesa llena de contradicciones o asaltos a la lógica con una apariencia espectacular pero insustancial.

Resulta que dentro de 40 años la humanidad se verá retada por una IA que llegó a su punto de expresión más autónoma e incluso de apariencia humana que decide hacer la guerra con nosotros mediante creaciones que van de robots de apariencia rústica a unos muy sofisticados que hablan y lucen casi como humanos denominados “simulantes” con lealtades divididas, pues varios se han aliado con las personas. Un ex agente de las Fuerzas Especiales llamado Joshua Taylor (John David Washington), quien perdiera a su esposa Maya (Gemma Chan) y a su hija nonata en un bombardeo militar para detener a los robots humanoides en lo que ahora se conoce como Nueva Asia (¿Y por qué fue rebautizada? Quién sabe, jamás se explica, lo único que sabemos de ese lugar es que adoran a los seres sintéticos), es enviado a localizar al arma más poderosa del creador de ésta IA enloquecida conocido como El Creador o Nirmata con la forma de una pequeña niña simulante que se hace llamar “Alfie” (Madeleine Yula Boyles). Una vez que Joshua la contacta, pasa lo de siempre cuando un personaje se enfrenta a un enemigo o enemiga de apariencia inocente: se enternece y descubre que no es tan mala onda. Toda la película girará en torno a los intentos de Joshua y Alfie por escapar tanto de los robots como de los militares estadounidenses dirigidos por una Ellen Ripley de cuarta interpretada por Allison Jenney. La historia no se basa en ningún cómic, videojuego o fuente de cultura pop similar, pero invoca ad nauseam los espíritus de, entre otros, Coppola con las repetitivas atmósferas bélicas a la “Apocalipsis Ahora”, Ridley Scott con sus “Replicantes” de “Blade Runner” que aquí encuentran un paliducho reflejo de sus reflexiones teocéntricas y metafísicas sobre la condición humana en los sintéticos de pacotilla que pueblan la película y Katsuhiro Otomo con su brillante disertación sobre la identidad y el poder futurista de “Akira”. “Resistencia” con todas sus buenas intenciones argumentales y su refinada apariencia (resulta que hacerla costó tan sólo 80 millones de los verdes. Mejor los hubieran invertido en más guionistas) no sirve de algo si se contenta solamente con presentar ideas (¡Hay monjes budistas simulantes en Nueva Asia! Pero ¿Cuál es su teología, filosofía o procesos de pensamiento? Quién sabe, y muchas incógnitas más son moneda corriente en ésta cinta) o personajes de a varo que se consiguen en los estantes de remate de los cineastas ya mencionados. Filme estéril y vacuo que casi estoy seguro lo creó precisamente una de esas IA a las que guionistas y actores de Hollywood le tienen tanto pavor.

“EL JUEGO DEL MIEDO X” (“SAW X”)

Y es así que llegamos a la décima entrega de una de las cohortes cinematográficas más ridículas y torpes del género de horror que son las serie “Saw” o “El Juego del Miedo” para el público azteca que parten de una de las premisas más idiotas que se hayan concebido en sus anales: el juicio de índole moral y/o ético como instrumento –más bien pretexto- para payasadas gore que han hecho la delicia de millones de espectadores despistados quienes de seguro nunca han oído hablar de Ruggero Deodato o Dario Argento ( y si lo han hecho entonces no hay excusa para seguir fascinándose con éstos mediocres remedos). Con esta película se cava una nueva profundidad de absurdos cuando el antagonista, un fulano con cáncer cerebral de nombre John Kramer (Tobin Bell) quien cree que su triste condición médica es suficiente paro para hacer de la vida de otros un infierno castigándolos por sus faltas con una autoridad que quién sabe de dónde tomó, decide en lo que entendemos como un punto intermedio entre la primera y segunda cinta ponerse en las manos de una doctora llamada Cecilia (Synnøve Macody Lund) quien gracias a su padre ha logrado desarrollar un proceso casi milagroso para contrarrestar la metástasis, pero para ello debe viajar a México porque, según ella, las farmacéuticas la acosan. Es así que Kramer llega a nuestro país y se somete a la intervención, sólo para descubrir que todo fue un fraude y ahora, junto a su pupila Amanda (Shawnee Smith) decide vengarse de los involucrados en su característico estilo: las trampas mortales.

El razonamiento con base en un veredicto interno para amonestar en este caso a sus enemigos es un recurso narrativo bajo sólo para investir a un asesino serial de pathos sin que sea su proceso psicológico el que explique –no justifique- su actuar, así que sin una motivación inteligente o adecuada para quien lleva el protagonismo en una película, nos quedamos tan sólo con las torturas diseñadas de forma tan inverosímil y absurda que parecieran producto de un científico de la NASA apareado con Neil deGrasse Tyson por su precisión tecnológica con ciertos toques a la Clive Barker (¡Y construidas en unos días!). En algún momento la supuesta villana le inquiere a Kramer su hipocresía sobre la forma en que se constituye un juez, jurado y verdugo de la humanidad, y tiene razón, pero toda reflexión genuina y verdadera sobre la validez moral de sus acciones se descarta rápidamente para mejor presentar los cómodos y flojerosos baños de sangre acostumbrados sin permitir que el público realmente analice la situación, por ejemplo cómo es que los famosos juegos a los que se someten quienes faltan a la ley de Kramer deben conseguir su libertad mediante sacrificios que comprometen su físico o su mente pero a contrarreloj, transformando lo que se supone es un castigo en una mera prueba de habilidad y resistencia. “El Juego del Miedo” es una dizque saga que cae gorda sobre todo por su mezquindad argumental de querer hacer pasar a un psicópata como un justiciero, algo que Jason Voorhees, Michael Myers o Freddy Krueger jamás requirieron para instalarse en el gusto del público y pasar a la historia.

