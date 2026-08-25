Cesar Esteban Flores Rodríguez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 25-Aug-2026 .-Rocha y su bloque morenista en Sinaloa se niegan a dejar el poder y aunque intentaron imponer Gobernador sustituto, fue frenado desde CDMX.

«(El sustituto) debe ser una persona con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo de Sinaloa», dijo desde su conferencia mañanera.

Según legisladores locales, ante la crisis política que vive la entidad y la exigencia de diversos sectores de elegir un perfil que no sea del grupo del Gobernador con licencia, la decisión se tomará desde Palacio Nacional.

El Congreso de Sinaloa había citado ayer a las 8:00 horas para abrir el periodo extraordinario en el que se votaría a quien ocupará la gubernatura hasta el 1 de noviembre del 2027.

Pero a las 7:12 horas, los diputados locales recibieron un mensaje de WhatsApp, sin un oficio, en el que la Mesa Directiva les informó que se posponía hasta nuevo aviso, sin dar las razones.

También se canceló la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, integrada por cuatro morenistas y un panista, y la cual procesará el nombre de la Gobernadora o Gobernador interino para llevarlo al pleno.

El Congreso de Sinaloa está conformado por 40 diputados, de los cuales 24 son de Morena; si asisten todos a la sesión, el partido no necesita votos de otras bancadas para aprobar la propuesta, pues requiere el 51 por ciento de los legisladores presentes.

La morenista Karla Ulloa admitió que su bancada ni siquiera se reunió, pues la propuesta llegaría de la CDMX.

«Estamos en espera de que la propuesta sea por el bien de Sinaloa también, y estamos aquí esperando indicaciones del CEN de Morena, para saber quién es la propuesta y votarla», indicó.

La lista la encabezaba el diputado federal con licencia, Jesús Ibarra, quien se inscribió para competir por la candidatura a la gubernatura en el 2027 pero podría quedar como interino al representar un perfil de distancia política de Rocha Moya.

El 27 de junio que se registró, fue el único que exigió que si el Gobernador con licencia había cometido un delito, debía ser juzgado.

El senador panista Ricardo Anaya exigió que el Gobernador Rubén Rocha Moya sea detenido y extraditado a Estados Unidos, y pidió la desaparición de Poderes en Sinaloa.

«Debe ser detenido y debe ser extraditado. Tiene que enfrentar la justicia y se deben desaparecer los poderes en el Estado de Sinaloa», dijo.

Con información de Mayolo López