Nallely Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La violencia e inseguridad ha mermado las entradas de visitantes extranjeros a través de los puntos de cruce fronterizo y las carreteras.

Entre enero y agosto de este año, el número de llegadas de turistas fronterizos reportó una caída de 12.3 por ciento, respecto del mismo periodo de 2021.

Comparado con las llegadas en el mismo lapso, pero contra 2019, la reducción es de casi 40 por ciento, según datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

Alejandro Zozaya, vicepresidente del CNET, señaló que uno de los grandes retos que tiene la industria turística actualmente es el ambiente de inseguridad del País, el cual no solo no mejora, sino que es peor cada día.

«Contra lo que no vamos a poder es con el tema de la inseguridad, mientras siga esta tendencia, la gente dejará de venir», enfatizó el directivo.

«Los warnings (advertencias) nivel cuatro seguirán y parece no importarnos tanto».

Para el empresario, si bien este año ha registrado cifras récord en el arribo de turistas internacionales, el costo para la industria ha sido más alto, tanto en términos de vidas, como de empleos, en derrama económica y hasta en competitividad.

Entre los sucesos más recientes, está el asalto del 18 de diciembre a una caravana de autos de paisanos provenientes de California y con destino a Fresnillo, en Zacatecas, en el cual 22 personas fueron interceptadas por sujetos armados quienes los despojaron de sus pertenencias y sus vehículos.