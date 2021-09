Tras el operativo de autoridades de seguridad pública en el estado donde detectaron a 300 migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica, el Instituto Nacional de Migración puso a disposición de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, a 48 adolescentes migrantes no acompañados.

Estos menores se encuentran ya resguardados y se les ofrece atención integral en la Casa del Migrante, mientras concluye el proceso de repatriación, informó el DIF estatal.

Desde las tres de la mañana del pasado 7 de septiembre, el DIF Estatal recibió en su centro a los adolescentes no acompañados, quienes tienen edades de 12 a 17 años, 8 mujeres y 21 hombres provenientes de Guatemala, 6 mujeres y 12 hombres de Honduras y un menor de edad de El Salvador.

Desde su ingreso a este recinto se les otorgó atención médica, psicológica, alimentación, facilidades para tener comunicación con sus familiares y hasta cuestiones de recreación, con el objetivo de velar por su integridad y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante.

La estancia promedio de los adolescentes no acompañados es de 8 a 30 días, dependiendo de lo que su país de origen se tarde en repatriarlos, mientras tanto el DIF Estatal, a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el responsable de cuidar su integridad, atendiendo al interés superior de los adolescentes no acompañados, debido a que no cuentan con el respaldo de un adulto que ejerza la patria potestad, guarda y custodia de los mismos.