Dos tractocamiones doblemente articulados que transportaban rollos de cobre valuados en aproximadamente 20 millones de pesos fueron recuperados por elementos de la Guardia Nacional en Encarnación de Díaz, Jalisco, luego de haber sido reportados como robados.

La alerta fue recibida a través del 911 Altos Norte e indicaba que las unidades habían sido vistas inicialmente sobre la carretera León-Aguascalientes.

Tras perderles el rastro en la vía federal, los elementos extendieron la búsqueda hacia brechas de la región. El operativo los condujo hasta las inmediaciones del rancho Hacienda San Matías, donde detectaron huellas que presuntamente correspondían a las plataformas de los vehículos de carga.

Los indicios fueron seguidos hasta una zona donde finalmente fueron encontrados los dos tractocamiones junto con los rollos de cobre.

Las unidades y la carga recuperada quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer el robo y determinar la participación de los responsables.