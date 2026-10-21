Con la participación de cocineros tradicionales de distintas regiones del país, Aguascalientes será sede del I Festival Enoturístico y de Experiencias Gastronómicas, programado para los días 7 y 8 de noviembre en la Hacienda de Letras, con el propósito de promover la cocina mexicana, preservar sus tradiciones y fortalecer su vínculo con el turismo.

En la presentación por el secretario de Turismo, Mauricio González, la maestra Ilda Dávalos destacó la importancia de recuperar y difundir la historia de la gastronomía aguascalentense, cuyos platillos tradicionales forman parte de la identidad cultural y han perdido presencia frente a otras opciones de consumo.

Como ejemplo, relató el origen del lechón tradicional, cuya preparación atribuyó a un personaje conocido como Pascualito, quien habría comenzado a cocinar carne de cerdo en un hoyo utilizado para preparar birria. Esta técnica, explicó, distingue al platillo local de otras preparaciones.

También destacó la historia del Chile Aguascalientes, una representación de la riqueza agrícola y ganadera, al integrar ingredientes como carne de cerdo y de ovino, frutas de los huertos, nueces de Jesús María, hierbas aromáticas, queso, bolillo, guayaba y licor de guayaba.

Mencionó, además, las gorditas chiqueadas, las carnitas, las cenadurías y los encurtidos tradicionales de Calvillo como parte de un patrimonio culinario que debe rescatarse y transmitirse a las nuevas generaciones.

Por su parte, Carlos Adrián Salas Llaguno resaltó la importancia de reconocer el trabajo de los cocineros tradicionales, no solo por su aportación a la gastronomía, sino también por la necesidad de garantizar el respeto a sus derechos humanos y su dignidad, así como la visibilidad de su labor y una remuneración justa.