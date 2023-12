Hace quince años, la famosa Casa de las Ideas arrancó un proyecto cinematográfico que prometía presentar a los héroes más poderosos del mundo de manera individual y, posteriormente, juntarlos en una película “crossover” como sucede en sus viñetas. El resultado fue trascendental, y lo seguirá haciendo si resuelven sus recientes tropiezos.

Lo que hizo atractivo este tipo de películas Marvel fue la conexión que había entre ellas, cada personaje tenía su propio espacio pero todo conducía a los Vengadores, y eso permitía que la audiencia se interesara por ir al cine y no se perdiera ningún detalle. Si sus personajes eran interpretados por actores o actrices reconocidas, o fueron construyendo una reputación importante mientras hacían estas producciones… ¿Por qué ahora están en crisis?

Personalmente te puedo decir que dejaron de pensar en su público objetivo, aunque resulte más fácil para los estudios lanzar más películas en la pantalla grande y series en Disney Plus, no han tomado en cuenta los hábitos de consumo. La gente trabaja, estudia y tiene sus momentos libres, los cuales no son destinados al 100% para ver historias de superhéroes, existen más géneros, además de que la economía mundial aún tiene los efectos de la pandemia.

No estoy de acuerdo con el argumento de que las ausencias de IronMan y Steve Rogers (el Capitán América original) afectaron el UCM (universo cinematográfico de Marvel), si sus historias no hubieran terminado en 2019, tarde o temprano la gente habría perdido el interés en ellos, una pausa es importante. Más bien, no han sabido sacar provecho a las nuevas caras.

Si bien, la narrativa actual ha tenido resultados poco habituales, también me iría por el tema de la exclusividad… ¡Ya no lo son! Ahora pretenden lanzar cuatro películas y cinco series al año, ya no generan emoción y hay poca disponibilidad, se han enfocado más en cantidad que calidad, el CGI se ha descuidado, y hay una fatiga por la conectividad… si te interesa ver una nueva película o serie, tienes que ver primero cinco o diez títulos para entenderla.

Desde mi humilde opinión como fan y mercadólogo, veo que la solución (está primero que nada) en dejar de anunciar proyectos al público que no estén al 100% seguros, oficialmente hay dos películas de Avengers en desarrollo, pero el tiempo nos dirá si se estrenan o no, y no por compromiso, sino porque el cliente lo desea, y en este momento prioriza “calidad”. También vería la forma de que el elenco de Marvel fuera más unido, que se apoyen entre sí, porque hay ciertas estrellas que están recibiendo odio injustificado, y no olvidemos condiciones laborales dignas y mejor pagadas para quienes hacen los efectos especiales.

