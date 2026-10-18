Rescatan drenaje dañado en Parras

El Municipio de Aguascalientes realiza trabajos de rehabilitación en la red de alcantarillado de la calle Morocco, ubicada en el fraccionamiento Parras, luego de que una tubería colapsara por fallas estructurales y acumulación de raíces. La intervención comprende 49 metros de infraestructura sanitaria y representa una inversión de 295 mil pesos.

El alcalde Leo Montañez informó que los recursos destinados a esta obra provienen del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), organismo encargado de atender las necesidades de mantenimiento y reparación de la red.

Como parte de las acciones, se instala una nueva tubería de PVC de 10 pulgadas de diámetro, con la finalidad de restablecer el funcionamiento del alcantarillado y prevenir brotes de aguas residuales que puedan afectar a los habitantes de la zona.

Una vez concluida la colocación de la tubería, quedarán pendientes el relleno y la compactación del terreno, así como la reposición del concreto y la limpieza del espacio intervenido. Estas labores permitirán recuperar las condiciones de la vialidad después de la reparación.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la obra busca disminuir los riesgos sanitarios asociados con las fallas del drenaje y evitar posibles afectaciones tanto a las viviendas como a los espacios públicos del fraccionamiento Parras.

La intervención forma parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura sanitaria municipal.