Un joven de 18 años terminó extraviado en el Cerro del Picacho, luego de perder el camino de regreso cuando ya había oscurecido, situación que obligó a la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales de Jesús María para ponerlo a salvo.

Fue alrededor de las 20:10 horas cuando los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de una persona que se encontraba desorientada en el cerro y no sabía cómo descender.

Al llegar a la zona, los bomberos se entrevistaron con un familiar del muchacho, quien había logrado comunicarse con él por teléfono y obtener su ubicación aproximada. Sin embargo, el joven manifestó que no encontraba el camino para bajar.

Debido a la oscuridad y las condiciones del terreno, los rescatistas emprendieron el ascenso hasta localizar a José Félix, de 18 años, quien permanecía extraviado.

Una vez que hicieron contacto con él, los bomberos lo acompañaron durante el descenso para evitar que volviera a perderse o sufriera algún accidente.

Finalmente, el joven logró bajar por su propio pie y reunirse nuevamente con su familia, sin que se reportaran mayores complicaciones.