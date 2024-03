En la jornada 13 de la Liga MX Femenil, caracterizada por su cabalismo, las Centellas del Necaxa visitaron a Querétaro con el objetivo de acumular puntos y superar la marca de ocho puntos obtenida en el torneo anterior.

Desde el comienzo del encuentro, ambos equipos mostraron un nivel similar, con las Gallos Blancas generando algo más de peligro, aunque sin oportunidades claras de gol. El partido prometía ser equilibrado hasta que Danielle Fuentes, la jugadora destacada de las Centellas, realizó una magnífica jugada individual, culminando con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red, marcando un gol espectacular.

Con la ventaja, Necaxa permitió que Querétaro tomara la iniciativa, controlando la posesión del balón y aproximándose gradualmente al arco defendido por Valeria Martínez. En la segunda mitad, Querétaro logró igualar el marcador con un impresionante tiro de larga distancia de Fabiola Santamaría, que encontró su lugar en el ángulo, dejando sin opciones a Martínez.

Durante el resto del partido, Necaxa no logró crear oportunidades claras de gol, mientras que Querétaro, a pesar de intentarlo con tiros de larga distancia y centros, no consiguió poner en verdadero riesgo la portería de las Centellas, destacando una sólida defensa por parte del equipo visitante. Un momento polémico fue una posible mano de Lucía Muñoz que no fue sancionada a favor de Querétaro.

El partido concluyó en empate, permitiendo a las Centellas sumar un punto y alcanzar un total de nueve, superando así su rendimiento del semestre anterior. La liga entrará en una pausa y Necaxa retomará la competición en dos semanas, enfrentándose a Tijuana en la fase decisiva de la temporada.