Personal de Rescate Urbano de Cruz Roja rescataron a un trabajador que cayó accidentalmente a una cisterna de poco más de tres metros de profundidad que se está construyendo en la Universidad Panamericana.

El accidente laboral se registró aproximadamente a las 14:20 horas del sábado, dentro de las instalaciones de la Universidad Panamericana, que se ubica en la avenida José María Escrivá de Balaguer y cruce con la carretera federal No. 45 sur, en el fraccionamiento Villas de Bonaterra.

Luego de ser rescatado, se procedió a su traslado en la ambulancia AGS-019 de Cruz Roja, al HGZ No. 3 del IMSS ubicado en el municipio de Jesús María, donde se reportó su estado de salud como estable.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que uno de los trabajadores que se encontraban en una obra en construcción en la Universidad Panamericana, había caído accidentalmente dentro de una cisterna, a una altura de más de tres metros de profundidad y se encontraba lesionado.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías estatales y la unidad 016 de Rescate Urbano de Cruz Roja.

Luego de varios minutos de maniobras, socorristas de Cruz Roja especialistas en rescate urbano lograron rescatar al lesionado, un joven identificado como Jesús, de 26 años, quien sufrió contusiones en diferentes partes del cuerpo, además de una probable fractura del tobillo izquierdo.

De acuerdo a la encargada de la obra, el trabajador se encontraba realizando sus actividades en una cisterna en construcción y para ello se había anclado en unas varillas, apoyado con un arnés de seguridad.

Sin embargo, las varillas no resistieron su peso y repentinamente se doblaron, lo que provoco que el arnés se zafara y el trabajador cayera de manera aparatosa al fondo del aljibe.