Rescatan a Shakira tras accidente surfeando

CDMX.- Ruptura, hijos, canciones, éxitos y hasta moretones… Shakira es la mujer latina de quien más se ha hablado en los últimos meses, y ahora vuelve a ser noticia tras sufrir un accidente durante sus vacaciones en Costa Rica.

La barranquillera, considerada una súper estrella del pop, protagonizó una caída mientras practicaba uno de sus deportes favoritos, el surf, lo cual le provocó golpes en la cabeza y en sus piernas.

Ahora sí que los moretones no mienten, y fueron el resultado de este percance que tuvo la ex pareja de Gerard Piqué mientras pasaba unos días de relax junto a sus hijos Milan y Sasha, de 10 y 8 años.

La cantante de 46 años fue captada por paparazzi justo en el momento que cayó en una exótica playa de Costa Rica.

El rostro de dolor quedó plasmado en una imagen, al igual que la presencia de un gran hematoma en su muslo izquierdo.

Shakira, quien ha encabezado titulares desde el anuncio de su separación del ex futbolista español en junio del 2022, fue socorrida por un grupo de personas tras sufrir el accidente.

Las imágenes comprueban cómo fue sacada del agua por su instructor después de caerse de la tabla de surf.

Incluso, varias personas intervinieron para ayudarla ya que parecía conmocionada por la caída, sin embargo, aparentemente, no fue nada grave. (Staff/Agencia Reforma)