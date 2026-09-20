Un hombre de 53 años fue trasladado en código rojo al Hospital General Tercer Milenio, luego de ser localizado inconsciente, con dificultades para respirar y en condiciones delicadas de salud dentro de un domicilio del fraccionamiento Lomas del Chapulín.

El reporte ingresó al Servicio de Emergencia 911 desde una vivienda ubicada en la calle Oyamel, donde se solicitó con urgencia la presencia de paramédicos debido a que un hombre aparentemente no presentaba signos vitales.

Al inmueble acudieron paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico del helicóptero Fuerza Uno, quienes valoraron a José “N”, de 53 años. El paciente se encontraba inconsciente y presentaba desnutrición, deshidratación y llagas por presión en los glúteos y en la planta del pie izquierdo.

Los policías con preparación en emergencias médicas realizaron la limpieza de las heridas y le colocaron una mascarilla de oxígeno para auxiliarlo con la respiración. Tras las maniobras consiguieron estabilizarlo y solicitaron una ambulancia para llevarlo a un hospital.

Posteriormente arribaron paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO488, quienes recibieron al hombre ya estabilizado y lo trasladaron en código rojo al Hospital General Tercer Milenio para recibir atención médica especializada.