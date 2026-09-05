Un choque frontal entre dos vehículos dejó a dos personas atrapadas entre los fierros la noche del viernes sobre la carretera 60, donde bomberos municipales de Aguascalientes tuvieron que utilizar equipo hidráulico para liberarlas.

El accidente fue reportado alrededor de las 20:10 horas a la altura del kilómetro 5, luego de que los servicios de emergencia recibieran el aviso de personas prensadas tras una fuerte colisión.

Al llegar, los cuerpos de rescate encontraron un Honda Civic y una Chevrolet Silverado impactados de frente, con sus respectivos conductores atrapados en el interior.

Los bomberos comenzaron las maniobras de extracción en el Honda, donde se encontraba Margarita, de 44 años. Tras ser liberada, paramédicos determinaron que presentaba lesiones óseas en pelvis, fémur y rótula, por lo que fue trasladada en código verde al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

En la Chevrolet Silverado quedó atrapado Javier, de 42 años, quien también requirió maniobras de rescate para salir de la unidad. Una vez liberado fue valorado por personal prehospitalario y se determinó que no necesitaba traslado a un hospital.