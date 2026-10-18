Un aparatoso accidente sobre la carretera 70 Oriente, a la altura del fraccionamiento Asturias, dejó una mujer lesionada, dos menores rescatados y un conductor detenido, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

El percance ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Matiz rojo circulaba de oriente a poniente. Según los primeros reportes, el conductor habría quedado dormido al volante debido al consumo de bebidas embriagantes, por lo que perdió el control, se estrelló contra el camellón lateral izquierdo, volcó y terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.

Al lugar acudieron policías viales y elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Antipandillas (GAP) y Destacamento Terán Sur de la Policía Municipal.

Dentro del vehículo se encontraban dos menores de 6 y 9 años, quienes fueron auxiliados y extraídos por los uniformados.

También resultó lesionada Leslie, de 31 años, quien sufrió una herida en la nariz con probable fractura. Paramédicos del GOE le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada a un hospital.

El conductor, identificado como Alexis, de aproximadamente 30 años, fue asegurado en el sitio ante la sospecha de que conducía alcoholizado. Posteriormente quedó a disposición de las autoridades en el Complejo de Seguridad Pública Municipal para deslindar responsabilidades.

El automóvil fue retirado y enviado a una pensión, mientras agentes de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes.