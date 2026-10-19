Una pareja de adultos mayores quedó atrapada dentro de una camioneta que terminó volcada sobre uno de sus costados, luego de que el conductor perdió el control del volante al llegar a un tramo en reparación del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en Aguascalientes.

El accidente fue reportado a los servicios de emergencia alrededor de las 08:42 horas, cuando se solicitó la intervención de los cuerpos de rescate debido a que había personas prensadas dentro de la unidad.

Al llegar, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales encontraron una camioneta GMC Acadia blanca recostada sobre su costado izquierdo. En el interior permanecían atrapados sus dos ocupantes, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlos.

Después de varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron sacar a Guadalupe, de 80 años, y a Miguel, de 91 años, quien conducía la camioneta.

La mujer fue trasladada al Hospital de La Salud para recibir atención médica, aunque su estado fue clasificado en código verde, mientras que el conductor fue valorado por paramédicos y no requirió hospitalización.

De acuerdo con versiones de testigos, el adulto mayor perdió el control de la camioneta cuando llegó a un tramo del bulevar donde se realizaban trabajos de reparación, lo que provocó que la unidad terminara volcada.