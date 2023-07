Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Los rescates de fauna silvestre no siempre tienen un final feliz donde el ejemplar sale ileso y es reintegrado a su hábitat.

Este es el caso de un coyote que cayó a una trampa de cepo, el cual fue auxiliado por personal de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

De acuerdo con información del Municipio, el coyote resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado al Centro Integral Veterinario Jardines.

El animal fue operado, pues debido a las lesiones que le provocaron los «dientes» de la trampa, perdió su pata. El coyote está en recuperación.

El ejemplar ya no podrá regresar a lo que fue su hogar, pero sí tendrá una nueva oportunidad de vida, pues una vez que se recupere por completo, será trasladado a un Centro de Conservación de Vida Silvestre, en Puerto Peñasco, Sonora.

Ahí se podrá vivir y desarrollarse de manera adecuada, pese a no contar con una de sus patas, pues el entorno es adecuado para la especie.

En caso de encontrar un animal herido o desorientado no trate de acercarse y mejor llame a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, donde los profesionales se encargarán de rescatarlo y brindarle atención.