Bomberos Estatales rescataron a una imprudente conductora, luego que quedó varada en el interior del paso a desnivel que se ubica en la avenida Convención Norte y cruce con el Blvd. a Zacatecas, a la altura de la colonia Industrial, donde el nivel del agua que dejó la lluvia de anoche alcanzó casi un metro de altura.

Fue a las 20:10 horas cuando automovilistas se comunicaron al número de emergencias 911, para reportar que en el interior del paso a desnivel que se ubica a la altura de la UMF No. 10 del IMSS, había quedado varada en el agua una camioneta Volkswagen Saveiro pick up, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes.

De inmediato acudieron policías viales y policías estatales, quienes al ingresar al paso confirmaron el reporte, al encontrar en los carriles de circulación de poniente a oriente de la avenida Convención Norte, la camioneta pick up que estaba siendo arrastrada por la corriente de agua.

Asimismo, en la caja de la camioneta estaba la conductora, una mujer identificada como María, de 64 años, quien pedía ayuda de manera desesperada.

Momentos después llegaron Bomberos Estatales quienes lograron rescatar a la conductora, la cual sólo sufrió una crisis nerviosa por lo ocurrido. Mientras tanto, la Policía Vial procedió a sacar la camioneta del paso a desnivel, con el apoyo de una grúa de la SSPM.

Por otra parte, policías estatales ayudaron a más de 20 personas, entre automovilistas y transeúntes, que quedaron atrapadas, tras quedar completamente inundada la avenida Adolfo López Mateos.